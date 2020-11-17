رئيس جهاز"أكتوبر الجديدة": بيع 4 محال تجارية و 6 وحدات إدارية بالمزاد العلني

صرح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر الجديدة ، بأنه تم بيع ٤ محال تجارية و٦ وحدات إدارية بأنشطة مختلفة بالسنتر التجاري بقطاع ج بمنطقة الـ٨٠٠ فدان بالمدينة، وذلك لتوفير الخدمات المختلفة للسكان المستفيدين بالمشروع، وتم البيع في الجلسة الأولى للمزاد العلني حيث بلغت القيمة البيعية للمحال والوحدات ٢١ مليونا و ٣٠٠ ألف جنيه.

وأوضح المهندس عادل النجار، أن سعر بيع المتر للمحال التجارية تراوح بين ٥٦ و١١٤ ألف جنيه، بينما تراوحت أسعار البيع للوحدات الإدارية من ١٨ إلى ٢٢ ألفا و500 جنيه للمتر المربع.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم طرح المحال المباعة بأنشطة ( سوبر ماركت - مخبز بلدي - مخبز أفرنجي - مطعم ومشويات)، وأنشطة (خدمة رجال أعمال - مكتب توريدات - مكتب خدمات - استثمار عقاري- مقاولات وتشطيبات - عيادة) للوحدات الإدارية.