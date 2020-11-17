رئيس جهاز"أكتوبر الجديدة": بيع 4 محال تجارية و 6 وحدات إدارية بالمزاد العلني
وأوضح المهندس عادل النجار، أن سعر بيع
المتر للمحال التجارية تراوح بين ٥٦ و١١٤ ألف جنيه، بينما تراوحت أسعار البيع
للوحدات الإدارية من ١٨ إلى ٢٢ ألفا و500 جنيه للمتر المربع.
وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم طرح المحال
المباعة بأنشطة ( سوبر ماركت - مخبز بلدي - مخبز أفرنجي - مطعم ومشويات)، وأنشطة
(خدمة رجال أعمال - مكتب توريدات - مكتب خدمات - استثمار عقاري- مقاولات وتشطيبات
- عيادة) للوحدات الإدارية.
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