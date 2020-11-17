الدواء: سحب عبوات مغشوشة من مطهر " بيتادين سوليوشن 120 ملي"

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 12:34 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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أعلنت هيئة الدواء المصرية سحب العبوات المغشوشة من مستحضر " Betadine Antiseptic Solution 120 ml" بأرقام تشغيلات " P9809021"، " P0909005"، وأشارت إلى أن العبوات الأصلية لهذا المستحضر من إنتاج شركة النيل لصالح Mundipharma، وأن سحب المستحضر تم بناء على طلب مقدم من الشركة المنتجة.

قال الدكتور علي الغمراوي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، أن المستحضر يستخدم كمطهر، حيث أصدرت الهيئة المنشور رقم "21" لسنة 2020 " غش تجاري"، والذي يحمل أرقام تشغيلات " P9809021"، " P0909005"، موجها لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات بهدف توجيه إدارات التفتيش الصيدلي لديها للقيام بسرعة ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية من المستحضر بعد اتخاذ كافة الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية،وأشار إلى أنه يمكن التفرقة بين العبوات الأصلية والعبوات المغشوشة من خلال الجدول التالي:

م العبوات الأصلية العبوات المغشوشة
1 لا يوجد أسفل العبوة الداخلية خط لحام بارز. يوجد أسفل العبوة الداخلية خط لحام بارز.

2 يوجد أسفل العبوة الداخلية حرف p كبير. يوجد أسفل العبوة الداخلية حرف q صغير.

3 علامة الإكس (الضمادة) على العبوة الداخلية باللون الأصفر فقط علامة الإكس (الضمادة) على العبوة الداخلية باللون الأصفر فقط وبداخلها نقطة.

4 الملصق الداخلى الخلفى به شعار شركة Mundipharma وشعار شركة النيل. الملصق الداخلى الخلفى به شعار شركة النيل فقط.

5 غطاء العبوة الداخلية أبيض مطفى غطاء العبوة المغشوشة الداخلي أبيض مطفى

مشددًا على أن هيئة الدواء ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يخالف تلك التعليمات بعد انقضاء المدة المحددة لسحب المستحضر، وأن التفتيش الصيدلي سيقوم بمتابعة الصيدليات وشركات التوزيع والمخازن للتأكد من ضبط وتحريز هذه الكميات والأصناف وإعدامها حفاظًا على صحة المواطنين.

يأتي ذلك في إطار سعي هيئة الدواء المصرية إلى تعزيز مفاهيم الحفاظ على فاعلية وجودة ومأمونية الدواء، كذلك إحكام نظم الرقابة والمتابعة، وضبط سوق الدواء المحلي.

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