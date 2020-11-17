روسيا تسجل 442 وفاة و22410 إصابات جديدة بكورونا

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 12:22 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت السلطات الصحية الروسية، اليوم الثلاثاء، 442 وفاة و22410 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

 

ووفقًا لغرفة العمليات لمكافحة انتشار فيروس كورونا، ارتفع إجمالي  أن إجمالي الإصابات إلى 1.971.013 مليون، والوفيات إلى 33931.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

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