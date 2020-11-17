زيدان يتخلص من نجم الريال للحصول على الصفقة الذهبية

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 11:59 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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وافق الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد الإسباني على إبرام النادي الملكي لصفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان الفرنسي.


وقال برنامج الشرينجيتو الإسباني الشهير أن زيدان منح الإدارة الملكية الموافقة على إقحام البرازيلي فينيسيوس جونيور في صفقة تبادلية مع العملاق الباريسي نظير الحصول على خدمات الفرنسي كيليان مبابي.


وإرتبط مبابي بالإنتقال إلى ريال مدريد خاصةً أنه يرفض كافة العروض التي تقدمها له إدارة النادي الباريسي من أجل تمديد التعاقد مع الفريق.

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