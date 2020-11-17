برلماني: مشروع المليون ونصف المليون فدان بداية ثورة تنموية فى الصحراء

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 11:52 ص
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
Advertisements
أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مشروع المليون ونصف المليون فدان هو بداية ثورة تنموية فى الصحراء لتحويلها إلى أرض خضراء، مشيرًا إلي أنه منذ أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا المشروع في 2015، وكل يوم نشهد رقعة زراعية جديدة تضاف لنجاح هذا المشروع.

وأوضح "مشهور" في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس السيسي يحلم برقعة زراعية متسعة تعوّض ما تفقده مصر جرّاء التجريف والتبوير، وبريف مصرى غير طارد لأهله، ونشاط زراعي يليق بمصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي لسد الفجوة الغذائية التي تعاني منها مصر لسنوات طوال، والاتجاه إلى زراعة المحاصيل الاقتصادية التي تدر عائدًا ماديًا كبيرا.

وقال النائب، إن هذا المشروع سيكون نواة لسلسلة من القرى النموذجية تعالج مشكلات الماضي وتستثمر مقومات الحاضر، لنحقق حلم إنشاء ريف مصرى جديد وعصرى، وزيادة الرقعة الزراعية من 8 ملايين فدان إلى 9،5 مليون فدان بنسبة زيادة 20٪، فهذا المشروع سيكون العمود الفقري للزراعة خلال الفترة المقبلة وأحد مشروعات الأمن الغذائي والتى توفر فرص عمل، وخلق نسيج مجتمعي جديد يؤمن بمصر الصناعية الزراعية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن اهتمام القيادة السياسية بتنمية الرقعة الزراعية المصرية بسبب رغبة الدولة في تحسين المؤشرات الاقتصادية المصرية، حيث إن الإستراتيجية المصرية التي تسعى الدولة لتحقيقها بحلول 2030 والتي تتمثل في تقليص الفجوة الغذائية من 50 في المائة لأقل من 30 في المائة سوف يترتب عليها عائد اقتصادي كبير، فقطاع الزراعة يعد أساس البناء الاقتصادي وأحد المصادر الرئيسية للنمو، ويقع عليه عبء تحقيق الأمن الغذائي وتوفير المدخلات الأساسية للنشاط الصناعي وتحفيز نمو قطاعات النقل والتخزين والتجارة، فضلا عن الإسهام في توليد الناتج وتنمية الصادرات وزيادة مستويات التشغيل مع تدعيم التنمية الريفية الشاملة.

أخبار تهمك

الصحة العالمية: إصابات كورونا بمصر تحت السيطرة.. والزيادة متوقعة (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تقارير: ترامب كان ينوي قصف موقع نووي إيراني

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأهلي

منذ يوم

شاهد.. وزير التعليم يوجه تحذيرا شديدا للطلاب ويكشف مفاجأة عن المناهج

منذ يوم

الأهلي يعلن عن صفقة جديدة خلال الساعات المقبلة

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجآت فى تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام توجو

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. "هواوي" تعلن بيع علامتها التجارية "أونر" بسبب الضغوط الأمريكية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. فشل مهمة صاروخ "فيجا" الأوروبي

منذ حوالي 6 ساعات

"شيطان".. شقيق أحد ضحايا سفاح الجيزة يروي تفاصيل مثيرة عن الجريمة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

تغييرات محتملة في تشكيلة الفراعنة أمام توجو

منذ ساعة الا ربع

الزمالك يسرع مفاوضات من أجل حسم صفقة نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل - البدري يُحدد بديل النني أمام توجو

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة جديدة في جرائم "سفاح الجيزة" بشأن الضحية الثالثة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 242 إصابة جديدة كورونا.. و12 حالة وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - إصابة زوجة محمد صلاح بفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:36 م

عاجل - إصابة زوجة محمد صلاح بفيروس كورونا

عاجل.. "هواوي" تعلن بيع علامتها التجارية "أونر" بسبب الضغوط الأمريكية

03:47 ص

عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأهلي

11:31 ص

عاجل.. فشل مهمة صاروخ "فيجا" الأوروبي

06:38 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 242 إصابة جديدة كورونا.. و12 حالة وفاة

12:06 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»