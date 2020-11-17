بدء تشغيل معهد النباتات الطبية والعطرية بجامعة بني سويف

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 11:49 ص
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الثلاثاء، عن بدء تشغيل معهد النباتات الطبية والعطرية، جاء ذلك خلال زيارته للمعهد، بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ومستشاري رئيس الجامعة، والدكتور ممتاز حجاب عميد المعهد والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس.

وأكد رئيس الجامعة، أن المعهد يضم أربعة أقسام علمية متميزة وتشمل قسم كيمياء النباتات، وقسم تكنولوجيا الإنتاج، وقسم التكنولوجيا الحيوية، وقسم المستحضرات الطبية والدوائية، مشيرًا إلى أن المعهد يساعد في تعظيم إنتاج النباتات الطبية داخل المحافظة لإضافة ميزة تنافسية لها لاسيما وأن محافظة بني سويف تنتج ما يزيد عن 40% من إنتاج النباتات الطبية والعطرية ونباتات الزينة على مستوى الجمهورية، وتتصدر مصر المرتبة الأولى عالميًا في صادرات الزيوت العطرية.

وتفقد رئيس الجامعة، عدد من المعامل الطلابية والبحثية بالمعهد، مشيدًا بالتجهيزات البحثية المتطورة الموجودة بالمعهد، والتي تخدم قطاع كبير من المزارعين والمصدرين للنباتات الطبية والعطرية في محافظة بني سويف ومحافظات الصعيد التي تعتبر مركز هذه الزراعات ذات الأهمية الاقتصادية والقيمة التصديرية العالية.

وأشار رئيس الجامعة، أن النباتات الطبية تعد قيمة اقتصادية كبيرة حيث يزداد الطلب عليها محليًا وعالميًا لما تتميز به من استخدامات متعددة، بالإضافة إلى إسهامها في الوصول لاكتفاء ذاتي ولإنتاج دواء مصري بنسبة 100%.

من جانبه، أشار الدكتور ممتاز حجاب أن معهد أبحاث النباتات الطبية والعطرية يعتبر الأول من نوعه في هذا المجال في مصر والشرق الأوسط، وقد تم إنشائه ليصبح معهد أكاديمي بحثي متميز ورائد في أبحاث النباتات الطبية والعطرية على المستوى المحلى والدولي، ويستهدف طلاب الدراسات العليا ويمنح درجات الماجستير البحثي والماجستير المهني والدكتوراه.

ويهدف المعهد إلى مواكبة التقدم العلمي على مستوى العالم والمساهمة في تطوير صناعة وإنتاج النباتات الطبية والعطرية والتطبيقات القائمة عليها، وتقديم الخدمات المختلفة لتلبية احتياجات المجتمع بمعايير عالمية، وتقديم حلول مبتكرة في مجال أبحاث المعهد، وإعداد كوادر علمية مؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل.

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