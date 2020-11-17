رئيس جامعة طنطا: استراتيجية جديدة لتطوير المنشآت الطبية لمواكبة الزيادة السكانية

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 11:48 ص
بوابة الفجر
أيمن يحيي
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قال الدكتور عماد عتمان، القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، أنه تم تشكيل لجنة لإعداد استراتيجية لتطوير المنشآت الطبية بالمستشفيات الجامعية بطنطا تتضمن تطوير قطاع الطوارىء لخدمة المرضى فى محافظات الدلتا وإنشاء مراكز طبية جديدة فى مختلف التخصصات الطبية تقدم خدماتها بأسعار رمزية للمرضى.

‏وأوضح رئيس جامعة طنطا، أن اللجنة المشكلة تختص بإعداد التصور المستقبلي لامتداد المستشفيات الجامعية فى ضوء دليل إنجاز الأعمال بالمستشفيات الجامعية الذي يشمل المعايير والأسس والعالمية والمواصفات القياسية المصرية والعالمية، ودراسة الكفاءة والجودة للوضع القائم للمستشفيات وعمل تقييم مبدئى، ووضع دراسة تنفيذية مستقبلية لاستغلال الموارد المتاحة للجامعة.

وأضاف الدكتور عماد عتمان، أن الاستراتيجية الجديدة تتضمن وضع الخطة المستقبلية لمنشآت المستشفيات الجامعية للعشر سنوات القادمة وذلك لاستيعاب الزيادة المضطردة في أعداد السكان وزائري المستشفيات الجامعية والتى تخدم محافظات الدلتا الخمس، مؤكدًا على الدعم والاهتمام الكبير الذي تولية الدولة لدعم المستشفيات الجامعية.

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