إليسا تعلق من جديد على أزمتها مع نانسي عجرم

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 11:47 ص
أماني سلام
Advertisements
مازلت الخلافات بين الفنانة اللبنانية إليسا مع الفنانة نانسي عجرم، بشأن من لقب “نمبر 1″، من حيث الأعلى مشاهدة بالنسبة لأعمالهما على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، ومواقع التواصل الاجتماعي.

وعادت إليسا، 'لتعلق على هذا الأمر من جديد عبر حسابها الشخصي بموقع التغريدات القصيرة “تويتر:”، وقالت: “أنا حالة برا التصنيف.. بس هيك”.


وكانت علقت إليسا، من قبل على ازمتها مع نانسي عجرم، قائلة "يمكن تغريدات نانسي انفهمت غلط، أو يمكن هيي مزعوجة من موضوع معين، بس هالشي ما بيمنع إنو نانسي عجرم نجمة كبيرة ورح نبقى نتنافس أنا إسبقها وهيي تسبقني لأنو هيدي هيي المنافسة الشريفة”.

أخبار تهمك

الزمالك يسرع مفاوضات من أجل حسم صفقة نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 46 دقيقة

"شيطان".. شقيق أحد ضحايا سفاح الجيزة يروي تفاصيل مثيرة عن الجريمة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 19 ساعة

تغييرات محتملة في تشكيلة الفراعنة أمام توجو

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. "هواوي" تعلن بيع علامتها التجارية "أونر" بسبب الضغوط الأمريكية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - البدري يُحدد بديل النني أمام توجو

منذ حوالي 14 ساعة

الصحة العالمية: إصابات كورونا بمصر تحت السيطرة.. والزيادة متوقعة (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأهلي

منذ يوم

عاجل.. تقارير: ترامب كان ينوي قصف موقع نووي إيراني

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجآت فى تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام توجو

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل - إصابة زوجة محمد صلاح بفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة جديدة في جرائم "سفاح الجيزة" بشأن الضحية الثالثة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 242 إصابة جديدة كورونا.. و12 حالة وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. فشل مهمة صاروخ "فيجا" الأوروبي

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يعلن عن صفقة جديدة خلال الساعات المقبلة

منذ حوالي 10 ساعة

شاهد.. وزير التعليم يوجه تحذيرا شديدا للطلاب ويكشف مفاجأة عن المناهج

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:36 م

عاجل - إصابة زوجة محمد صلاح بفيروس كورونا

عاجل.. "هواوي" تعلن بيع علامتها التجارية "أونر" بسبب الضغوط الأمريكية

03:47 ص

عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأهلي

11:31 ص

عاجل.. فشل مهمة صاروخ "فيجا" الأوروبي

06:38 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 242 إصابة جديدة كورونا.. و12 حالة وفاة

12:06 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»