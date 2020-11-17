إليسا تعلق من جديد على أزمتها مع نانسي عجرم

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مازلت الخلافات بين الفنانة اللبنانية إليسا مع الفنانة نانسي عجرم، بشأن من لقب “نمبر 1″، من حيث الأعلى مشاهدة بالنسبة لأعمالهما على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، ومواقع التواصل الاجتماعي.



وعادت إليسا، 'لتعلق على هذا الأمر من جديد عبر حسابها الشخصي بموقع التغريدات القصيرة “تويتر:”، وقالت: “أنا حالة برا التصنيف.. بس هيك”.





وكانت علقت إليسا، من قبل على ازمتها مع نانسي عجرم، قائلة "يمكن تغريدات نانسي انفهمت غلط، أو يمكن هيي مزعوجة من موضوع معين، بس هالشي ما بيمنع إنو نانسي عجرم نجمة كبيرة ورح نبقى نتنافس أنا إسبقها وهيي تسبقني لأنو هيدي هيي المنافسة الشريفة”.