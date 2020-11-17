الآثار: التوابيت المكتشفة بسقارة لم تُفتح منذ 2500 عام (فيديو)

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 11:45 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور محمد الصعيدي، مدير المكتب العلمي بالمجلس الأعلى للآثار، إن معظم الاكتشافات الأثرية خلال الفترة الأخيرة لبعثات مصرية خالصة، منوهًا بأنه تم اختيار سقارة للتنقيب منذ عام 2018، وكانت عبارة عن صخر مرتفع عليه رديم يبلغ ارتفاعه 9 متر، موضحًا أنه عضو ببعثة سقارة العاملة بجبانة الإله القطة.

وأضاف "الصعيدي"، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أنه في بداية التنقيب ظهرت مومياوات للإله القطة، وبعض البرديات كتقديمات من صاحب القربان، وآلاف من التمايم الصغيرة الخاصة بالإله القطة خلال الموسم الأول. 

وتابع مدير المكتب العلمي بالمجلس الأعلى للآثار، أنه خلال الموسم الثاني تم اكتشاف سدة لمقبرة مغلقة منذ 2500 عام قبل الميلاد ترجع لعهد الدولة القديمة، وتم اكتشاف 35 تمثال جداري بها ومليئة بالنقوش والرسومات والمناظر بحالتها وكأنها تم رسمها في الوقت الحالي، وخلال الموسم الثالث تم اكتشاف خبية الحيوانات المقدسة، وتم اكتشاف مومياء جعران محنط، ومومياء لأسد ونمس وثعابين وتماسيح، وبعد توسيع مكان الحفر تم اكتشاف بداية جبانة الكهنة العاملين في المعبد.

ونوه، بأنه تم ايضًا اكتشاف 3 آبار بها 59 تابوت محكمة الغلق، وأكثر من 20 تمثال للمعبود الرسمي بهذا المكان، وبعدها تم اكتشاف 3 آبار أخرى في أضخم كشف في 2020 بأيادي مصرية باكتشاف أكثر من 100 تابوت خشبي محكم الغلق ملون، منهم توابيت مذهبة الوجه في علامة لعلو المكانة الاجتماعية لأصحاب التوابيت.

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قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن منطقة سقارة كنز كبير كان في انتظار بدء العمل فيه لكي يشارك المصريون العالم اكتشافات أثرية عظيمة، مشددًا على أن المشاركين في هذه الاكتشافات هم موظفين في المجلس الأعلى للآثار.

وأضاف "العناني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، عبر شاشة "ON": "كبريات القنوات الإخبارية والصحف المصرية تحدث عن كشف اليوم، وهو مهم من حيث عدد التوابيت التي اكتشفناها في البئر الذي زاره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس المجلس الوزراء، ولم تنتهِ الاكتشافات".

وتابع: "كان من المفترض ان يكون هذا هو آخر كشف لعام 2020، لكن الدكتور زاهي حواس يترأس بعثة أثرية في مكان آخر بمنطقة سقارة، وفي يوم الخميس الماضي وجد بئرًا عبارة به مجموعة من التوابيت واللقى الأثرية يحتاج إلى بضعة أسابيع للإعلان عن كشف آخر في سقارة، وكلما عملنا في هذه المنطقة سنحصل على اكتشافات أخرى سواء آدمية للموظفين وكبار الكهنة أو للملوك أو للحيوانات وهي منطقة بكر وسنعمل عليه كثيرًا خلال الفترة المقبلة فنحن نعمل في الأقصر والمنيا وصان الحجر ومتاحف الجمهورية بالكامل".

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