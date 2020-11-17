تخفيف الحكم على المتهمين بقتل نجل مذيعة قناة النهار مروة ميمى لـ 6 أشهر

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 11:42 ص
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قضت محكمة الطفل، بتخفيف الحكم الصادر علي المتهمين بقتل نجل مذيعة قناة النهار مروة ميمي، من السجن 7 سنوات لـ 6 أشهر.

كانت قد قضت المحكمة في وقت سابق بالسجن 7 سنوات للمتهم الأول، وغرامة مالية 10000 جنيه، فيما قضت بالسجن 5 سنوات على المتهم الثاني، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

وذكر باقى المتهمين من أصدقاء المتهم والمجنى عليه، أن المتهم أمسك بمسدس والده، وفور مشاهدتهم له طلبوا منه خفضه وإبعاده عنهم، إلا أنه قال لهم أنه لا داعى للخوف، موضحا أن السلاح مؤمن، مضيفين أنه فى أعقاب ذلك فوجئوا بخروج طلقة من المسدس، أصابت المجنى عليه فى رأسه فسقط قتيلا.


وكشفت تحريات الأجهزة أن المجنى عليه توفى على يد أحد أصدقائه بطلق نارى داخل شقة فى الزمالك، كما تبين أن السلاح المضبوط والذى تحفظ عليه رجال المباحث مرخص ويخص والد المتهم.

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