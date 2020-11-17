وزير البترول يبحث مع السفير الأسترالي أوضاع سوق الغاز العالمي

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 11:40 ص
اسواق الغاز العالمي
اسواق الغاز العالمي
الفجر الاقتصادي
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 عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لقاءً مع جلين مايلز السفير الأسترالى فى مصر عبر تقنية الفيديوكونفرانس حيث تم خلال اللقاء استعراض أوضاع سوق الغاز العالمى ومستويات الأسعار والتغيرات التى تطرأ عليها فى ضوء التحديات التى تفرضها جائحة فيروس كورونا وتأثيراتها السلبية على أسواق الطاقة العالمية ، كما تطرق اللقاء إلى مناقشة نشاط التعدين فى مصر وأخر تطورات أنشطة منتدى غاز شرق المتوسط.


وأكد الملا خلال اللقاء أن هناك عدة شركات عالمية تقدمت بعروض للمشاركة في المزايدة العالمية للذهب التى طرحتها مصر مؤخراً ، وأنه جارى حالياً تقييم هذه العروض تمهيداً للإعلان الرسمى عن نتيجة المزايدة خلال الفترة المقبلة.


ولفت الوزير إلى آخر مستجدات أنشطة منتدى غاز شرق المتوسط عقب توقيع الدول الأعضاء على ميثاق المنتدى ، مشيراً إلى الدعم القوى الذى يحظى به من الرئيس السيسى ودوره المهم في توطيد أواصر التعاون بين أعضائه.

 كما تم خلال اللقاء استعراض تطورات أسواق الغاز المسال العالمية وأسعاره التي شهدت تعافياً خلال الفترة الأخيرة.

ومن جانبه أكد السفير الأسترالى على اهتمام الشركات الأسترالية بالاستثمار فى قطاع التعدين في مصر والمشاركة في المزايدات العالمية التى تطرحها مصر في مجال الثروة المعدنية وانضمام شركات جديدة بجانب شركة سنتامين العاملة فى منجم السكرى، مؤكداً أن بلاده تتابع التطورات الإيجابية التي يشهدها قطاعى البترول والتعدين فى مصر والتي فتحت شهية الشركات العالمية للاستثمار في مصر.

 وأشاد السفير بتوقيع ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط الذى يعد نموذجاً إيجابياً للتعاون الإقليمى ودوره الهام فى تلبية احتياجات أوروبا لموارد طاقة إضافية ، مثمناً الدور الذى تلعبه مصر فى هذه المبادرة.

ووجه السفير الأسترالى الدعوة لوزير البترول والثروة المعدنية لحضور مؤتمر التعدين الدولى بأستراليا والذى سيعقد هذا العام من خلال تقنية الفيديوكونفرانس بمشاركة أكثر من 250 شركة تعدين عالمية.

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