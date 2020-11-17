رئيس جامعة بني سويف يتفقد إنشاء ورشة للأجهزة التعويضية بمعهد المسنين

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 11:40 ص
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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تفقد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، المرحلة الأولى لإنشاء الورشة التدريبية للأجهزة التعويضية بمعهد دراسات علوم المسنين، ومعامل قسم التمريض التأهيلي ونموذج المحاكاة لإنشاء مستشفى للمسنين، ومعمل قسم العلاج الوظيفي.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الهدف من إنشاء الورشة هو تدريب الدارسين بكليات العلاج الطبيعي وقسم العلاج الوظيفي بالمعهد على تصنيع وإصلاح الأجهزة التعويضية بأسلوب علمي وتقني وفني مبتكر، والتي تشمل أجهزة البتر فوق وتحت الركبة، وفوق وتحت الكتف، وتصنيع وإصلاح أجهزة الشلل، وذلك بمساعدة خبراء في هذا المجال.

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