"هون عليهم" مبادرة المصريين برأس غارب لحماية عمال النظافة من برد الشتاء

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 11:38 ص
بوابة الفجر
محمد طه
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وزعت أمانة حزب "المصريين" بمدينة رأس غارب، اليوم الدفعة الاولى من ملابس عمال النظافة، (جاكت وكاب وبطانية وبجامة صوفية وجونت صوف)، وذلك لحمايتهم من برودة الجو أثناء تأدية عملهم في شوارع وميادين المدينة.

وقال محمد جمال عبدالقادر، الأمين العام لحزب "المصريين" لمدينة رأس غارب، إن المبادرة تهدف إلى حماية العمال من موجة البرد التي ستشهدها المدينة، خلال هذه الأيام حفاظا على صحتهم من التقلبات الجوية.

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