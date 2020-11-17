صحة الدقهلية: 995 حملة تفتيشية مفاجئة وتحرير 140 محضر مخالفات على الصيدليات العامة والخاصة والمخازن

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قامت فرق التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة بالدقهلية ب 995 حملة تفتيشية على الصيدليات العامة والخاصة والمخازن وتحرير 140محضر شرطة لمخالفات متنوعة بالصيدليات.



كما تم عمل حملة تفتيشية على صيدليات الخدمة الليلية بمختلف المحافظة،والتفتيش المفاجئ على مخازن الأدوية بواقع 25 حملة تفتيشية خلال شهر اكتوبر الماضي لهذا العام 2020م.



كما تم إصدار 5 قرار الغاء ترخيص وذلك لوجود مخالفات، وقامت فرق التفتيش الصيدلى بالتفتيش المفاجئ على 215 مركز طبى ووحدات صحية بمعرفة الإدارات والإدارة العامة للتفتيش الصيدلى، وتم استصدار 25 قرار ترخيص لمؤسسات صيدلية.





وقد وجه الدكتور سعد مكى وكيل الوزارة الشكر لفرق التفتيش الصيدلى بالإدارات الصحية وكذلك الشكر والتقدير للإدارة العامة للتفتيش الصيدلى والإدارة العامة للصيدلة بالمديرية على الجهد المبذول، وحث وكيل صحة الدقهلية فرق التفتيش على بذل المزيد من الجهد لإحكام الرقابة على سوق الدواء، وذلك فى إطار إبراز الإنجازات والأعمال التى قامت بها الإدارات المختلفة وبناء على تعليمات الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.