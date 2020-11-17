صحة الدقهلية: 995 حملة تفتيشية مفاجئة وتحرير 140 محضر مخالفات على الصيدليات العامة والخاصة والمخازن

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 11:35 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
قامت فرق التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة بالدقهلية ب 995 حملة تفتيشية على الصيدليات العامة والخاصة والمخازن وتحرير 140محضر شرطة لمخالفات متنوعة بالصيدليات.

كما تم عمل حملة تفتيشية على صيدليات الخدمة الليلية بمختلف المحافظة،والتفتيش المفاجئ على مخازن الأدوية بواقع 25 حملة تفتيشية خلال شهر اكتوبر الماضي لهذا العام 2020م. 

كما تم إصدار 5 قرار الغاء ترخيص وذلك لوجود مخالفات، وقامت فرق التفتيش الصيدلى بالتفتيش المفاجئ على 215 مركز طبى ووحدات صحية بمعرفة الإدارات والإدارة العامة للتفتيش الصيدلى، وتم استصدار 25 قرار ترخيص لمؤسسات صيدلية. 


وقد وجه الدكتور سعد مكى وكيل الوزارة الشكر لفرق التفتيش الصيدلى بالإدارات الصحية وكذلك الشكر والتقدير للإدارة العامة للتفتيش الصيدلى والإدارة العامة للصيدلة بالمديرية على الجهد المبذول، وحث وكيل صحة الدقهلية فرق التفتيش على بذل المزيد من الجهد لإحكام الرقابة على سوق الدواء، وذلك فى إطار إبراز الإنجازات والأعمال التى قامت بها الإدارات المختلفة وبناء على تعليمات الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.
صحة الدقهلية: 995 حملة تفتيشية مفاجئة وتحرير 140 محضر مخالفات على الصيدليات العامة والخاصة والمخازن
صحة الدقهلية: 995 حملة تفتيشية مفاجئة وتحرير 140 محضر مخالفات على الصيدليات العامة والخاصة والمخازن
صحة الدقهلية: 995 حملة تفتيشية مفاجئة وتحرير 140 محضر مخالفات على الصيدليات العامة والخاصة والمخازن
صحة الدقهلية: 995 حملة تفتيشية مفاجئة وتحرير 140 محضر مخالفات على الصيدليات العامة والخاصة والمخازن
صحة الدقهلية: 995 حملة تفتيشية مفاجئة وتحرير 140 محضر مخالفات على الصيدليات العامة والخاصة والمخازن
صحة الدقهلية: 995 حملة تفتيشية مفاجئة وتحرير 140 محضر مخالفات على الصيدليات العامة والخاصة والمخازن

أخبار تهمك

عاجل.. فشل مهمة صاروخ "فيجا" الأوروبي

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة العالمية: إصابات كورونا بمصر تحت السيطرة.. والزيادة متوقعة (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يعلن عن صفقة جديدة خلال الساعات المقبلة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. تقارير: ترامب كان ينوي قصف موقع نووي إيراني

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 19 ساعة

شاهد.. وزير التعليم يوجه تحذيرا شديدا للطلاب ويكشف مفاجأة عن المناهج

منذ يوم

عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأهلي

منذ يوم

عاجل - البدري يُحدد بديل النني أمام توجو

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. "هواوي" تعلن بيع علامتها التجارية "أونر" بسبب الضغوط الأمريكية

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يسرع مفاوضات من أجل حسم صفقة نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل - إصابة زوجة محمد صلاح بفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة جديدة في جرائم "سفاح الجيزة" بشأن الضحية الثالثة

منذ حوالي 11 ساعة

"شيطان".. شقيق أحد ضحايا سفاح الجيزة يروي تفاصيل مثيرة عن الجريمة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 242 إصابة جديدة كورونا.. و12 حالة وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

تغييرات محتملة في تشكيلة الفراعنة أمام توجو

منذ نصف ساعة

مفاجآت فى تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام توجو

منذ ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:36 م

عاجل - إصابة زوجة محمد صلاح بفيروس كورونا

عاجل.. "هواوي" تعلن بيع علامتها التجارية "أونر" بسبب الضغوط الأمريكية

03:47 ص

عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأهلي

11:31 ص

عاجل.. فشل مهمة صاروخ "فيجا" الأوروبي

06:38 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 242 إصابة جديدة كورونا.. و12 حالة وفاة

12:06 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»