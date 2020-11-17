المنتخب الأمريكي يمطر شباك بنما بسداسية ودياً

حقق المنتخب الأمريكي فوز كبير على نظيره منتخب بنما بنتيجة 6 /2 في مباراة كرة القدم الودية الدولية التي جمعت بينهما اليوم الاثنين في فينر نويشتاد بالنمسا.









وتقدم منتخب بنما بهدف عن طريق خوسيه فاخاردو في الدقيقة الثامنة لكن بعد عشر دقائق فقط رد جيوفاني ريينا بهدف التعادل لأمريكا.









وأضاف نيكولاس جيواتشيني الهدفين الثاني والثالث لأمريكا في الدقيقتين 22 و26 ثم سجل خوسيه فاخاردو الهدف الثاني له ولبنما في الدقيقة 79.









وأحرز منتخب أمريكا ثلاثة أهداف في أخر ثمان دقائق حيث تكفل سيباستيان سوتو بالهدفين الرابع والسادس في الدقيقتين 82 و90 وسجل سيباستيان ليتجيت الهدف الخامس في الدقيقة 87.

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