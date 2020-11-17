شيماء سيف تسخر من تامر حسني وزوجته

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 11:32 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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سخرت الفنانة شيماء سيف، من صلح الفنان تامر حسني وزوحتة المغربية بسمة بوسيل، التي كانت حديث السوشيال ميديا أمس.


ونشرت شيماء سيف، صورة ل فيفي عبده من مسلسل "الحقيقة والسرب" عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" وعلقت على الصورة قائلة "قومي يا بت سبي له البيت واطلبي الطلاق عشان يقولك بحبك يا متهورة".




وكان اعتذر تامر حسني، لزوجتة بعدما كشفت عن انفصالها عنه في وتحضيرات ورق الطلاق.



وأكد تامر حسني ل بسمة أنها أم أولاده ولا يستطيع العيش دونها، وأفصح عن حبه له رغم أنها متهورة، لترد عليه عبر انستجرام ايضا قائلة: "متهورة عشان بحبك"، وهي الجملة التي أصبحت مثار سخرية كبير على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية.

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