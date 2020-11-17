عبد العاطي: استمرار مسيرة التعاون القائم بين مصر وإيطاليا فى مجال الموارد المائية

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 11:29 ص
بوابة الفجر
الفجر
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- تنفيذ مشروع لتأهيل وتطوير البنية التحتية للري بمحافظتي الفيوم والمنيا والممول من الاتحاد الأوربي بالتعاون مع المركز القومي لبحوث المياه بقيمة 6 مليون يورو

- الوزير يناقش مع السفير آخر تطورات سد النهضه ويشرح موقف مصر المرن للوصول لإتفاق

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري لقاءًا مع السيد السفير Giampaolo Cantini سفير إيطاليا بالقاهرة حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك بين البلدين في مجال الموارد المائية.

وصرح الدكتور عبد العاطى أنه تم مناقشة موقف المشروع المقدم من الجانب الإيطالي كمنحة لمصر تحت عنوان "المعرفة المائية" والذي يهدف لبناء القدرات الإدارية والفنية للقائمين علي إدارة المياه في مصر ودول حوض النيل في إطار دعم الإدارة المستدامة للموارد المائية، كما تم عرض النجاح الذى حققه المشروع الممول من الاتحاد الأوربي بقيمة 6 مليون يورو فى مجال تأهيل وتطوير البنية التحتية للري والمطبقة في محافظتي الفيوم والمنيا بالتعاون مع المركز القومي لبحوث المياه.

كما أوضح الدكتور عبد العاطى المجهودات المبذولة لتحديث البنية التحتية بقطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والري التابع للوزارة ليستقبل المتدربين الأفارقة من جميع الدول الافريقية، مع استعداد الوزارة لتنظيم دورة تدريبية للمتدربين الأفارقة يتم عقدها قبل أسبوع القاهرة الرابع للمياه والمقرر عقده في أكتوبر 2021 وعرض نتائج هذه الدورة خلال جلسات الإسبوع.

وأوضح الدكتور عبد العاطى أنه استعرض مع السفير الايطالى الموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، ورغبة مصر الواضحة فى استكمال المفاوضات، مع التأكيد على ثوابت مصر فى حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعه للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة، والتأكيد على السعى للتوصل لإتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.

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