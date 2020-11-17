استشهاد اللواء جاسر عسر وكيل إدارة النقل والمواصلات أثناء التعامل مع حريق مترو مسرة

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استشهد أمس اللواء جاسر عسر وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، أثر سقوطه داخل هواية بمحطة مترو تابعة للنقل والمواصلات اثناء التعامل مع الحريق بداخل الهواية وخوفا على حياة المواطنين، بمحطة مسرة بمترو انفاق شبرا الخيمة.



ويذكر إن الشهيد عام 2016 عندما قلد برتبة عقيد اثناء خدمته في النقل والمواصلات وهو مأمور قسم الضواحي بمحطة مصر ايضا قام بانقاذ المسافرين.







