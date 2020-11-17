مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس يشارك في معرض القاهرة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات



صرح بذلك ا. د ماجد غنيمة مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس، واضاف ان ذلك يأتي انطلاقا من استمرار صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في النمو والتطور، وكذلك للتعرف علي الفرص المتاحة في مؤتمر ومعرض القاهرة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث يقدم مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس خبرة عرض غير مسبوقة، من اجل استيعاب التكنولوجيات الناشئة بشكل أفضل

ويدعو مركز الابتكار وريادة الأعمال إلى التسجيل في مجال الابتكار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهو أفضل سبيل للحصول على العديد من الفوائد مثل: ربط التذاكر، جلسة التوجيه، برامج الاحتضان، التمويل.



حيث يهدف مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس الي تحويل تطوير التكنولوجيا والابتكار إلى عمل تجاري ناجح، بما في ذلك الموارد (الأموال، وحاضنات الاحتضان، ومراكز الفيديو)، ورأس المال البشري (الأفكار والمبدعون)، والجهات الداعمة (الأوساط الأكاديمية، ومراكز البحوث، ومراكز الامتياز).



بالإضافة إلى برامج متنوعة لرواد الأعمال والمبتكرين: iHub pre-incubator program:

لتحفيز المبتكرين الشباب لتطوير أعمالهم، عن طريق تطوير خطة أعمالهم بأفضل الطرق، ومساعدتهم على دخول السوق وتوسيع نطاق عملهم، مع تمويل يصل إلى 10 آلاف جنيه، كما ينظم المركز مسابقة عين شمس تبتكر ASU INNOVATES وهي مسابقة سنوية لتشجيع المبتكرين من جامعة عين شمس، والتي تسمح بتقديم ومشاركة خبراتهم في مجال ريادة الأعمال. مع تمويل يصل إلى 50 ألف جنيه.



بجانب دورة AIM Incubator التي تختص بتنمية الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال الدعم الفني والتجاري لدعم المشاريع عن طريق المستثمرين، مع تمويل يصل إلى 200 ألف جنيه.





وإنشاء بيئة داعمة للطلاب باعتبارهم المحور الأساسي للتعليم والتدريب وذلك عن طريق المشاركة في النشاطات الطلابية المختلفة داخل وخارج الجامعة وتنمية مهارات القيادة وريادة الأعمال.