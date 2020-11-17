منذ يوليو.. تسجيل أدنى عدد إصابات يومي بفيروس كورونا في الهند

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 11:21 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة في الهند، اليوم الثلاثاء، انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا اليومي في البلاد، لأدنى مستوى منذ منتصف شهر يوليو الماضي.

 

وسجلت وزارة الصحة الهندية، 29163 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل الإجمالي إلى 8.87 مليون إصابة.

 

وأوضحت الصحة الهندية، أن عدد الوفيات جراء كورونا بلغ 449 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 130519 حالة.

 

ويذكر أن الإصابات اليومية في الهند تتراجع منذ أن بلغت ذروتها في سبتمبر الماضي، وتحتل البلاد المركز الثاني من حيث عدد الإصابات على مستوى العالم، بعد الولايات المتحدة.

 

 وحذر الخبراء من أن موسم الأعياد في الهند قد يؤدي إلى ارتفاع جديد للإصابات، حيث احتفل الهنود بعيد الأنوار الهندوسي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

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