تفاصيل تحويل 30 ألف مخبز بلدي للعمل بالغاز الطبيعي (فيديو)

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 11:20 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
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كشف المهندس محسن عبد الرحمن، رئيس مجلس إدارة شركة "ABD"، التابعة للهيئة العربية للتصنيع، تفاصيل خطة لدعم المخابز بـ"الولاعات" في إطار تحويل 30 ألف مخبز بلدي للعمل بالغاز بدلًا من السولار.

وأضاف "عبد الرحمن"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، أن هناك بروتوكول بين التموين والبترول و"العربية للتصنيع"، لتحويل 30 ألف مخبز بلدي للعمل بالغاز، يتضمن تحويل المخابز لاستعمال الغاز، لفائدة الأفراد والدولة، والتقليل من مصروفات السولار، على أصحاب المخابز.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة "ABD"، التابعة للهيئة العربية للتصنيع، أن قرار عمل المخابز بالغاز بدلا من السولار قرار حكيم، يخفض التكلفة على صاحب المخبز، وهو هدف اقتصادي، بجانب الهدف البيئي، وخاصة أن الغاز الطبيعي أكثر أمانا، من الناحية البيئية، مقارنة بالسولار.

وأشار، إلى أن الهيئة العربية للتصنيع، تسهم في المشروع، بإنتاج "الولاعات"، بتعاون مع شركة ألمانية، منذ أكثر من 25 عامًا، وبأمان عالٍ، مضيفًا: "منظومة المخابز تحتاج الولاعة لتوليد اللهب".

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة "abd"، أن الهيئة العربية للتصنيع، تعتمد على الدولة المصرية، في خدمة أي خطة تمويلية أو اقتصادية للدولة، إلى جانب سواعد المصريين.

وذكر أن وزارة التموين هي المنوطة بدعم المخابز للتحول للغاز الطبيعي، إلى جانب الهيئة العربية للتصنيع، والتي ستمد المخابز بـ "الولاعات"، والتي تعد نظام تشغيل أساسيا، في التحول للغاز الطبيعي.

وأشاد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون الوثيق والبناء مع الهيئة العربية للتصنيع، مثمنًا دور الهيئة في تنفيذ مختلف المشروعات الصناعية والاقتصادية التنموية، باعتبارها صرحا من التقدم العلمي الصناعي.

ولفت إلى خبراتها التكنولوجية والبشرية التي تمكنها من إنجاز كافة مجالات التعاون بالكفاءة المطلوبة وأعلى مُستويات الجودة والسرعة في التنفيذ وتسليمها في التوقيتات المحددة.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول للتعاون بين العربية للتصنيع ووزارة التموين، لتدبير كافة احتياجات وزارة التموين وفقا لمعايير الجودة العالمية، وتعزيز خطة الدولة لتحويل المخابز للعمل ب الغاز الطبيعي بدلا من السولار.

وقال المصيلحي، ‏أن هناك اهتمام من القيادة السياسية لتنفيذ عمليات التحول لاستخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف بيئيا، وعلى الفور قامت وزارة التموين بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة البترول ووزارة التنمية المحلية لتنفيذ ذلك، مع قيام وزارة التموين بحصر كامل للمخابز البلدية التي سيتم تحويلها للعمل ب الغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية بحيث تشمل المرحلة الأولى تحويل ٦٥٢٥ مخبزا لتعمل ب الغاز الطبيعي بدلًا من السولار ولديها إحصاء واضح وخريطة كاملة لمراحل اخرى تمكنا من تنفيذ خطة التحويل بالتعاون أيضًا مع العربية للتصنيع وفقا للمواصفات العالمية للجودة.

وأشار إلى أن الدولة ممثلة في وزارة التموين أتاحت قروضا ميسرة ونظما متعددة للتيسير على أصحاب المخابز للإسراع باستخدام الغاز الطبيعي في المخابز بديلا عن السولار، مشيرا إلى طمأنة أصحاب المخابز بأن وزارة التموين ستضمن نجاح المشروع بتقديم كافة التسهيلات اللازمة.

وفي ضوء بروتوكول التعاون المبرم اليوم مع الهيئة العربية للتصنيع، ستقوم الهيئة بتصنيع الولاعات الغازية للمخابز التي ستعمل ب الغاز الطبيعي بدلًا من السولار، فلدينا ٣٠ ألف مخبز مدعم والمخابز التى تعمل ب الغاز الطبيعي تبلغ نسبتها من ١٠-٢٠٪؜ فقط من إجمالي باقي المخابز، وسيتم تنفيذ المرحلة الأولى لتحويل المخابز للعمل بالغاز وكل مخبز سيكون بحاجة إلى ٢-٣ ولاعات غازية.

وأضاف: كما سيتم تشكيل لجنة عليا تشمل كافة الأطراف المعنية بتنفيذ هذا المشروع وسيكون بها ممثلو وزارة التموين والهيئة العربية للتصنيع.

من جانبه، أكد "التراس"، أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتنفيذ المشروعات القومية التنموية.

وأوضح أنه تم الاتفاق على المشاركة مع وزارة التموين في كافة المشروعات التنموية، بالاستفادة من المواد والمعدات التي تنتجها الهيئة العربية للتصنيع والمصانع والشركات التابعة لها وفقا لمعايير الجودة العالمية وبأسعار السوق التنافسية.

وذكر "التراس" أنه اتفق على توفير وتركيب الولاعات الغازية من إنتاج العربية للتصنيع والتي تعمل ب الغاز الطبيعي للمخابز البلدية التي سيتم تحويلها من العمل بالسولار إلى العمل ب الغاز الطبيعي، بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية وتحت إشراف الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس".

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