مؤشر سوق الأسهم السعودية يصعد بنسبة 0.63% مع بداية تعاملات اليوم

أنهي سوق الأسهم السعودية "تاسى تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.63% رابحاً 53.61 نقطة ليصل إلى مستوى 8580.25 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.68% خاسراً 137.91 نقطة ليصل إلى مستوى 20081.49 نقطة، وبلغ حجم التداول 241.3 مليون سهم بقيمة 6 مليار ريال.

وصعد 18 قطاعاً ببورصة السعودية، على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 4.03%، أعقبه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.80%، يليه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.77%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.34%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.04%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.96%، ثم قطاع تجزئة إنتاج الأغذية بنسبة 0.87%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.85%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.82%، فيما تراجع قطاع المرافق العامة بنسبة 1.15%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.92%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.18%.