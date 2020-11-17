مؤشر سوق الأسهم السعودية يصعد بنسبة 0.63% مع بداية تعاملات اليوم

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 11:13 ص
سوق الأسهم السعودية
سوق الأسهم السعودية
نيفين سمير
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أنهي سوق الأسهم السعودية "تاسى تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.63% رابحاً 53.61 نقطة ليصل إلى مستوى 8580.25 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.68% خاسراً 137.91 نقطة ليصل إلى مستوى 20081.49 نقطة، وبلغ حجم التداول 241.3 مليون سهم بقيمة 6 مليار ريال. 
 
وصعد 18 قطاعاً ببورصة السعودية، على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 4.03%، أعقبه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.80%، يليه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.77%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.34%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.04%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.96%، ثم قطاع تجزئة إنتاج الأغذية بنسبة 0.87%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.85%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.82%، فيما تراجع قطاع المرافق العامة بنسبة 1.15%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.92%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.18%.
 
وقفز 138 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أميانتيت" بنسبة 9.92%، ثم سهم "كيمانول" بنسبة 8.94%، ثم سهم "صدق" بنسبة 8.74%، فيما تراجع 50 سهماً على رأسها سهم "الإنماء طوكيو" بنسبة 3.27%، ثم سهم "العمران" بنسبة 3.05%، ثم سهم "معدنية" بنسبة 2.46%، فيما تصدر سهم "نسيج" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 330.9 مليون ريال سعودي.
 

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