مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة "بقرية أولاد صبور بالدقهلية بتكلفة 18 مليون جنيه

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وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، محمد حمص رئيس مركز ومدينة المطرية بمرافقة لجنة مديرية الشئون الصحية بالدقهليه ومفوضى وزاره الإنتاج الحربي لمتابعة اعمال استلام الجهة الشاغلة ومتابعة استلام مبني مركز الرعايه الاولية لقرية اولاد صبور قرية العصافره، حيث تم خلال الزيارة تفقد التجهيزات والاجهزة الطبية والاطمئنان على حالة النظافة بالمبنى ودورات المياه بمركز الرعاية الاولية بالقرية.





هذا وقد اوضح محافظ الدقهلية انه سبق وان بدأت اعمال المبادرة الرئاسية المشار اليها " حياة كريمة " بتكلفة قدرها 18 مليون جنيه لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لمواطني القرية وذلك فى مجالات رصف الطرق والصحة والبيئه والتعليم والبنية التحتية وقد اوضح المحافظ ان المشروعات شملت تطوير وتجهيز وحدة صحية لمواطنى القرية ورصف الطريق الترابى المؤدى لوحدة طب الاسرة واحلال وتجديد الكوبرى الذى يربط بين القرية ووحدة طب الاسرة.



كما تم رفع كفاءة بعض المنازل فى اطار توفير سكن كريم بالاضافة الى تنفيذ قوافل خدمات طبية لتقديم خدمة صحية جيدة للمواطنين وايضا قوافل بيطرية حفاظا على الثروة الحيوانية، وأكد ان المحافظة بكامل أجهزتها لا تدخر جهدا فى سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى الاكثر احتياجا عملا على راحتهم وتوفير حياة كريمة لهم.