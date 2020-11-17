مؤشر سوق دبي المالي يصعد 0.39% بمستهل تعاملات اليوم

إستهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.39% رابحاً 9.05 نقطة ليصل إلى مستوى 2308.10 نقطة، وبلغ حجم التداول 101.2 مليون سهم محققة ما قيمته 159.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 1921 صفقة لعدد 29 سهماً.









وصعدت 6 قطاعات بسوق دبي، على رأسها قطاع السلع بنسبة 0.77%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.62%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.44%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.21%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.18%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.13%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.80%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.79%.