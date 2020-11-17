مؤشر سوق دبي المالي يصعد 0.39% بمستهل تعاملات اليوم

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 11:05 ص
نيفين سمير
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إستهل سوق دبي المالي،  تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي  بنسبة 0.39% رابحاً 9.05 نقطة ليصل إلى مستوى 2308.10 نقطة، وبلغ حجم التداول 101.2 مليون سهم محققة ما قيمته 159.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 1921 صفقة لعدد 29 سهماً.


 وصعدت 6 قطاعات بسوق دبي، على رأسها قطاع السلع بنسبة 0.77%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.62%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.44%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.21%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.18%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.13%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.80%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.79%.
 
وقفز 19 سهماً بسوق دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 4.18%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 2.94%، فيما تراجعت 5 أسهم على رأسها سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 2.77%، ثم سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 1.80%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 21.4 مليون ورقة بقيمة 64.4 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 1.34%.
مؤشر سوق دبي المالي يصعد 0.39% بمستهل تعاملات اليوم
مؤشر سوق دبي المالي يصعد 0.39% بمستهل تعاملات اليوم

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