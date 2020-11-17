نجم فرنسا يثير حيرة ديشامب أمام السويد

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 11:03 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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إستقر ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا الأول لكرة القدم على التشكيل الأساسي الذي سيخوض به الديوك مواجهة المنتخب السويدي اليوم الثلاثاء لحساب مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دوري الأمم الاوروبية.


وقالت شبكة " مونت كارلو " أن ملامح تشكيلة الديوك ستشهد تواجد هوجو لوريس أمامه رباعي الدفاع بنجامين بافارد، رافائيل فاران، كليمنت لينجليه، ولوكاس ديني. ويتواجد في الوسط الثلاثي موسى سيسوكو، ستيفن نزونزي وبول بوجبا.


أما في خط الهجوم سيعود كيليان مبابي وماركوس تورام ويبقى ديشامب في حيرة من أمره حيث يفاضل إلى الآن بين أنطوان جريزمان وأوليفيه جيرو.

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فرنسا ديشامب السويد أنطوان جريزمان

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