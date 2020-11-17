كريم عبد العزيز يكشف عن خلافه مع السقا مع وفاء الكيلاني

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تستضيف الأعلامية وفاء الكيلاني، النجم كريم عبدالعزيز، في برنامجها "السيرة "، الذى يعرض عبر شاشة "Dmc"، وذلك يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.







والمقرر أن يسترجع كريم عبد العزيز، ذكريات طفولته وأهم كواليس أعماله الفنية التي شارك فيها، كما يحكي عن الطقوس العائلية التي تربي فيها.



كما يكشف خلال الحلقة عن خلافه مع النجم أحمد السقا، وذلك ظهر خلال البرومو الخاص للحلقة.