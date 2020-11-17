مران صباحي قوي للاعبي سيراميكا كليوباترا

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 10:29 ص
بوابة الفجر
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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، مرانا صباحيا قويا، على ملعب فندق إقامة الفريق داخل معسكره المغلق بمحافظة الإسماعيلية، استعدادا لمشاركته الأولى في مسابقة الدوري الممتاز.


وتجمع اللاعبون في أرض الملعب في تمام الخامسة والنصف بعد صلاة الفجر، وبدأ التدريب بعمليات الإحماء والتسخين، ثم فقرة تدريبات بدنية تحت إشراف مدرب الأحمال البرازيلي لويز أندري، بينما واصل لاعب الوسط محمد عادل تدريباته التأهيلية، تحت إشراف الدكتور محمد الشافعي أخصائي التأهيل بالنادي.


بينما خاض حراس المرمى مرانا خاصا تحت إشراف مدربهم مصطفى عفيفي، وخصص هيثم شعبان المدير الفني للفريق، مجموعة من الحصص التدريبية الخاصة، شملت على بعض الجمل، التي تساعده على تطبيق خطته وفكره في المباريات.


ووضع الدكتور فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، بالتنسيق مع هيثم شعبان المدير الفني للفريق برنامجا غذائيا خاصا للاعبين خلال معسكر الفريق المغلق بالاسماعيلية.


واتفق طبيب الفريق مع الجهاز الفني على هذا البرنامج طوال فترة المعسكر، للحفاظ على القوام الرياضي للاعبين، والقياسات البدنية المثالية التي وصلوا إليها خلال الفترة الماضية.


وتم تنسيق البرنامج الغذائي مع إدارة فندق الإقامة، حيث يشرف طبيب الفريق بنفسه على البرنامج، ويتابع تنفيذها مع كل وجبة، مع اللاعبين.


وكان فريق سيراميكا كليوباترا بدأ معسكرا مغلقا صباح السبت الماضي، في أحد الفنادق الخاصة بالإسماعيلية، هدفه الوصول إلى أعلى معدل من الانسجام بين العناصر المنضمة حديثا للنادي، واللاعبين القدامى للفريق.

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