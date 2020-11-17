بيريز يفتح باب الرحيل أمام راموس

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 09:30 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء كواليس الإتصال الأخير الذي دار بين سيرجيو راموس قائد الملكي وفلورينتينو بيريز رئيس النادي من أجل تمديد التعاقد.


وينتهي عقد راموس بنهاية الموسم الجاري ولم يتوصل الطرفان بعد إلى أي إتفاق بشأن التمديد في الوقت الذي قال فيه برنامج الشيرنجيتو الإسباني أن بيريز تحدث مع راموس عبر إتصال هاتفي لمناقشة تفاصيل العقد الجديد.


وأشار إلى أن المدافع الدولي الإسباني طلب أن تكون مدة العقد الجديد موسمين مع إمكانية التجديد لموسم الثالث لكن بيريز لن يمنحه زيادة على الراتب الحالي البالغ 12 مليون يورو ما يفتح باب الرحيل أمام قائد الملكي.

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