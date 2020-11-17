تسجيل أكثر من 14 ألف إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا

شهدت ألمانيا، ارتفاعًا في حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا، حيث تم تسجيل 14419 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقًا لبيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية ، تم تسجيل 14419 حالة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات في ألمانيا منذ تفشي الجائحة وحتى الآن إلى 815746 إصابة.

وأفاد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، بأنه تم تسجيل أيضَا 267 حالة وفاة جديدة، مما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 12814.

وكانت سلطات ألمانيا، فرضت هذا الشهر مجموعة من الإجراءات أطلق عليها اسم "ضوء الإغلاق" لكبح الموجة الثانية من جائحة كورونا التي تشهدها البلاد بشكل مشترك مع معظم أنحاء أوروبا. وأثناء إغلاق الحانات والمطاعم، ظلت المدارس والمتاجر مفتوحة حتى الآن.