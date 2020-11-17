موعد مباراة فرنسا ضد السويد بدوري الأمم الأوروبية

يستضيف منتخب فرنسا نظيره منتخب السويد اليوم الثلاثاء ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة دورى الأمم الأوروبية فى لقاء قوي بين الفريقين.









وتقام مباراة فرنسا والسويد فى تمام العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 1.









تشكيل منتخب فرنسا المتوقع:-

حراسة المرمى: لوريس

خط الدفاع: لوكاس دين، فاران ، زوما ، بافارد

خط الوسط: بوجبا، كانتي، رابيو.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان، جيرو، ماركوس تورام.









ويحتل منتخب فرنسا المركز الأول برصيد 13 نقطة بينما البرتغال فى المركز الثانى برصيد 10 نقاط ثم كرواتيا برصيد ثلاث نقاط ثم السويد بثلاث نقاط.



