مفاجآت فى تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام توجو

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 10:00 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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يستعد منتخب مصر لمواجهة توجو ضمت مباريات الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية اليوم الثلاثاء على ملعب الأخير ويسعي الفراعنة للفوز من أجل تحقيق الثلاث نقاط.


ويحتل منتخب مصر المركز الثاني برصيد 5 نقاط بينما توجو فى المركز الرابع برصيد نقطة واحدة بينما يتصدر منتخب جزر القمر المجموعة برصيد 8 نقاط.


تشكيل منتخب مصر المتوقع:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح، الونش، أحمد حجازي، محمد هاني
خط الوسط: محمد النني، طارق حامد
خط الوسط المهاجم: محمود حسن تريزيجيه، عبدالله السعيد، أحمد سيد زيزو
خط الهجوم: مصطفى محمد


ويغيب عن مواجهة مصر وتوجو كل من محمد صلاح ومحمد النني بسبب الإصابة بفيروس كورونا بينما يغيب عمرو السولية للإيقاف ومحمد هاني للإصابة.

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