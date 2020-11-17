بالأسماء.. إصابة 3 ممرضات في تصادم سيارة بـ"توك توك" ببني سويف

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 09:58 ص
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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أصيبت 3 ممرضات بمستشفى بنى سويف الجامعى، فى حادث تصادم توك توك مع سياره ملاكى على طريق ناصر بهبشين بالطريق الزراعى ببنى سويف، أثناء ذهابهن إلى العمل، وقامت سيارات الاسعاف بنقلهن إلى مستشفى الجامعة للعلاج.

وكان اللواء محمد مراد، مدير الامن، تلقى إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع تصادم على الطريق الزراعى على طريق ناصر قرية بهبشين عندما اصطدمت سيارة توك توك بأخرى ملاكى، بسبب السرعة.

واسفر الحادث عن إصابة كلا من نور الهدي عبد الله علي ٢٣ سنة، مصابة بجروح وكدمات متفرقه، ونورهان عبدالناصر علي ٢٦ سنة، مصابة ب جروح وكدمات، متفرقه وكسر بالزراع الايسر، ورشا عبدالحكيم عبد المعبود ٢٨ سنة، مصابة بجروح وكدمات متفرقه. 

وتم تحرير محضر بالواقعة.

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