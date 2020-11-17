دكرنس يدعم جبهته اليمنى بمحترف الدورى التايلندي

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دعم نادي دكرنس الرياضي برئاسة خضر إبراهيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالتعاقد مع أحمد التليس، قادما من فريق يونايتد التايلندي.



ويجيد اللاعب صاحب ٢٣ عاما اللعب فى مركز الظهير الأيمن والوسط الأيمن والوسط المدافع "ديفندر"، ويعد أحد ناشئى الإنتاج الحربى وسبق له تمثيل أندية نبروه، منية سمنود، ويونايتد التايلندى.



ووقع اللاعب على عقود إنضمامه لفريق دكرنس لموسمين مقبلين بمكتب رئيس مجلس إدارة النادى خضر إبراهيم بالقاهرة.



ويخوض دكرنس اليوم الثلاثاء ودية جديدة بمعسكره بالقاهرة، أمام فريق النصر قبل أن يختتم المعسكر بلقاء بورتو الأربعاء المقبل ثم العودة لمدينة دكرنس لمواصلة الإستعدادات للموسم الجديد.



ومن المقرر أن يلاقى دكرنس ضيفه مالية كفر الزيات بإفتتاحية مباريات المجموعة الثالثة بالقسم الثانى يوم الأربعاء الموافق ٢٥ نوفمبر.

