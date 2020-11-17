أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 17 -11-2020 في جميع الأسواق

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 09:46 ص
اللحوم البلدي
اللحوم البلدي
الفجر الاقتصادي
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واصلت أسعار اللحوم في محلات الجزارة بمصر، استقرارها  اليوم الثلاثاء 17-11-2020، مع نجاح الخطط الحكومية في زيادة المعروض منها بالأسواق من خلال مختلف المشروعات التى تقوم بها وزارة الزراعة بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، بالإضافة إلى جهود وزارة التموين في استيراد كميات كبيرة من اللحوم المستوردة ذات جودة عالية.

 

وتراوح  سعر كيلو "الكندوز" بين  110-130 جنيها، و اللحوم الضأن بين 120-140.جنيها اللحم الجملى 90-100 جنيها للكيلو، وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، البرجر اللحم البلدى 120-140 جنيها للكيلو، وسجل اللحم المفروم العادى 110-125 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو، وأسعار البفتيك والستيك كندوز 120-140 جنيها فى الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120 جنيها.

 

 

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عدم صحة ما تردد حول استيراد أى شحنات لحوم مصابة بأى أمراض أو فيروسات، مُشددةً على أن جميع شحنات اللحوم المستوردة المتداولة بالأسواق سليمة وآمنة تماماً، وخالية من أى فيروسات وبائية، وتخضع جميعها للفحص والرقابة من قبل وزارتى الزراعة والصحة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

 

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