زوجة تامر عاشور تتصدر تريند جوجل

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 09:51 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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تصدرت زوجة تامر عاشور، قائمة مؤشرات تريند جوجل صباح اليوم وذلك بعدما كشفت عن انفصالها عنه في المعيشه لكنها مازلت على ذمتة.



وقامت سمر أبو شقة، زوجة تامر عاشور بالرد على أسئلة متابعيها، عبر خاصية القصص القصيرة لحسابها على Instagram وتلقت العديد من الأسئلة حول علاقتها بتامر عاشور وتساؤلات حول أسباب الانفصال وإمكانية الرجوع.

زوجة تامر عاشور تعلن عن انفصالها.


وأكدت زوجة تامر عاشور "إلى أنها شعرت بالخيانة بعد إعلان تامر عاشور خطبته على دارين حلمي وهي لا تزال على ذمته.

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