أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 17-11-2020

حققت أسعار الذهب في بداية تاعملات اليوم الثلاثاء بمصر 17-11-2020 استقرار ، بعد ارتفاعات بلغت قيمتها 3 جنيه على اثر صعود سعر الذهب في الأسواق العالمية .

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17-11-2020 :

سعر جرام الذهب عيار 21 استقر عند 825 جنيهًا .

وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 707 جنيهات.

وسعر الجرام عيار 24 نحو 943 جنيهًا،

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6600 جنيه.