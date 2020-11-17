أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 17-11-2020

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 09:21 ص
الذهب في مصر
الذهب في مصر
الفجر الاقتصادي
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حققت أسعار الذهب في بداية تاعملات اليوم الثلاثاء بمصر 17-11-2020 استقرار ، بعد ارتفاعات بلغت قيمتها 3 جنيه على اثر صعود سعر الذهب في الأسواق العالمية .

 

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17-11-2020 :

 

سعر جرام الذهب عيار 21  استقر عند  825 جنيهًا .

 

وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 707 جنيهات.

 وسعر الجرام عيار 24 نحو 943 جنيهًا،

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6600 جنيه.

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