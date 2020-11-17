عرض مغري من باريس سان جيرمان لضم راموس

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن باريس سان جيرمان الفرنسي يرغب في التعاقد مع الإسباني سيرجيو راموس نجم وقائد ريال مدريد ومنتخب إسبانيا في الصيف المقبل.





وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن مستقبل راموس مع ريال مدريد حتى الآن مازال مجهولاً ويبدو أنه من الصعب على الملكي ونجمه التوصل لاتفاق بشأن عقد جديد مع اقتراب نهاية عقد سيرجيو في 30 يونيو المقبل واعتبارًا من يناير سيكون قادرًا على التفاوض مع أي نادي.









وألمحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد ليس على استعداد لتجديد عقد راموس أكثر من عام واحد لأن هذه هي سياسة ريال مدريد لمن تتخطى أعمارهم 30 عامًا وكان ذلك باستثناء كريستيانو رونالدو قبل أن يرحل إلى يوفنتوس.









وأكدت الصحيفة الإسبانية أن باريس سان جيرمان على استعداد لمنح راموس عقدًا أكبر تبلغ مدته 3 مواسم مقابل 20 مليون يورو صافيًا في الموسم الواحد ولكن لن يقوم بأي إجراء رسمي إلا عندما يحصل على موافقة راموس حتى لا يدخل في صراع مع ريال مدريد.









وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن العرض الذي يقدمه باريس سان جيرمان يعتبر خرافيًا لنجم يبلغ من العمر 34 عامًا ويلعب في مركز الدفاع.









وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن باريس سان جيرمان يريد لاعب بمواصفات سيرجيو راموس الذي يعتبره أحد أفضل المدافعين والقادة في تاريخ كرة القدم.









ونوهت الصحيفة الإسبانية أن سيرجيو راموس أخبر مسئولي ريال مدريد أنه إذا حصل على عقد لمدة موسمين براتب 12 مليون يورو صافيًا وهو ما يحصل عليه الآن سيوقع للنادي بدون نقاش.