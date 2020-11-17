الصين تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 09:26 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت الهيئة الصحية الوطنية الصينية، اليوم الثلاثاء، 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

 

وأصدرت هيئة الصحة الصينية، بيانًا قالت فيه إن جميع الحالات الجديدة المصابة بكورونا التي تم رصدها، قادمة من الخارج.

 

وأعلنت هيئة الصحة الصينية، أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد، بلغ 86361 حالة، في حين أن عدد المتوفين لا يزال دون تغير عند 4634.

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