وزيرا التضامن الاجتماعي والطيران المدني يتفقان على عرض منتجات جمعية النور والأمل فى المطارات المصرية

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 09:51 ص
بوابة الفجر
آيات عامر
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استقبلت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدنى، وذلك لمناقشة عدد من الملفات المشتركة وسبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الوزارتين.

وقد رحبت السيدة نيفين القباج بوزير الطيران المدنى والوفد المرافق له، مشيرة إلى أن سمة الحكومة الحالية هو العمل المشترك بين الوزراء وبعضهم البعض، وبين الوزراء والمحافظين.

وشهد اللقاء بحث تسويق منتجات الأسر المنتجة فى صالات السفر بالمطارات المصرية المختلفة دعمًا لفرص التسويق، وقد أبدى وزير الطيران المدنى موافقته وإستعداده لبحث التجربة ومراقبة نجاح التجربة، كما وافق سيادته على عرض منتجات جمعية النور والأمل لرعاية الكفيفات مجانًا فى كافة مطارات الجمهورية فى جميع الصالات والأسواق الحرة، وذلك دعمًا للجمعية ولمنتجاتها، مؤكدًا قدرتهم على إبراز منتجاتهم بشكل يعكس إبداعاتهم.

كما شهد اللقاء مناقشة ملف التأمينات والمعاشات، بالإضافة إلى طرح موضوع تسهيلات سداد الإشتراكات التأمينية حتى ديسمبر 2020، وقد وعدت وزيرة التضامن ببحث متطلبات وزارة الطيران المدنى مع رئيس هيئة التأمينات والمعاشات وبذل كافة الجهود للوصول لأفضل الحلول لجميع الأطراف.
وزيرا التضامن الاجتماعي والطيران المدني يتفقان على عرض منتجات جمعية النور والأمل فى المطارات المصرية
وزيرا التضامن الاجتماعي والطيران المدني يتفقان على عرض منتجات جمعية النور والأمل فى المطارات المصرية
وزيرا التضامن الاجتماعي والطيران المدني يتفقان على عرض منتجات جمعية النور والأمل فى المطارات المصرية
وزيرا التضامن الاجتماعي والطيران المدني يتفقان على عرض منتجات جمعية النور والأمل فى المطارات المصرية
وزيرا التضامن الاجتماعي والطيران المدني يتفقان على عرض منتجات جمعية النور والأمل فى المطارات المصرية
وزيرا التضامن الاجتماعي والطيران المدني يتفقان على عرض منتجات جمعية النور والأمل فى المطارات المصرية

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