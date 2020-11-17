إثيوبيا تنفذ عمليات جوية خارج عاصمة إقليم تيجراي

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 08:36 ص
قصف جوي - أرشيفية
قصف جوي - أرشيفية
وكالات
Advertisements

قالت السلطات في إثيوبيا، إنها نفذت عمليات جوية خارج عاصمة إقليم تيجراي، صباح اليوم الثلاثاء، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وكان دبرصيون جبراميكائيل زعيم منطقة تيجراي الإثيوبية، قال إن قواته قصفت مطار العاصمة الإريترية أسمرة مساء أمس السبت، ليؤكد بذلك تقارير دبلوماسيين عن تصعيد كبير في الصراع المستمر منذ 11 يوماً في إثيوبيا.

 

وذكر رئيس تيغراي دبرصيون جبراميكائيل، أن قواته قاتلت قوات إريترية على "على عدة جبهات" خلال الأيام القليلة الماضية.

 

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قد بدأ هجوماً عسكرياً في منطقة تيغراي الشمالية المضطربة يوم الرابع من نوفمبر.

 

وفي وقت سابق، أعلنت قوة الطوارئ التابعة للحكومة الإثيوبية، اليوم السبت، أن صاروخا أطلق باتجاه مدينتين في ولاية أمهرة المجاورة لمنطقة تيغراي الشمالية، التي تقاتل فيها القوات الحكومية الاتحادية قوات محلية متمردة.

 

وكتبت قوة الطوارئ التابعة للحكومة الإثيوبية، تغريدة عبر حسابها على موقع تويتر، كشفت فيها أن الهجوم الصاروخي وقع في ساعة متأخرة من مساء يوم الجمعة وألحق أضرارا بمطار مدينة جوندر.

 

أفادت وكالة رويترز، يوم السبت الماضي، بوقوع انفجارين في مدينتين بولاية أمهرة الإثيوبية المجاورة لولاية تيجراي بشمال البلاد، حيث تقاتل قوات الحكومة زعماء محليين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ولاية أمهرة تيغراي اقليم تيجراي

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة": تسجيل 242 إصابة جديدة كورونا.. و12 حالة وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. فشل مهمة صاروخ "فيجا" الأوروبي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

"شيطان".. شقيق أحد ضحايا سفاح الجيزة يروي تفاصيل مثيرة عن الجريمة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على السبب وراء تأخر إعلان الأهلي عن الصفقة الذهبية

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يعلن عن صفقة جديدة خلال الساعات المقبلة

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - البدري يُحدد بديل النني أمام توجو

منذ حوالي 11 ساعة

شاهد.. مدير خط نجدة الطفل يكشف تفاصيل مثيرة في واقعة "طفلة الحشيش"

منذ ساعة و 10 دقيقة

شاهد.. وزير التعليم يوجه تحذيرا شديدا للطلاب ويكشف مفاجأة عن المناهج

منذ يوم

عاجل - إصابة زوجة محمد صلاح بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة جديدة في جرائم "سفاح الجيزة" بشأن الضحية الثالثة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تقارير: ترامب كان ينوي قصف موقع نووي إيراني

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

الصحة العالمية: إصابات كورونا بمصر تحت السيطرة.. والزيادة متوقعة (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. "هواوي" تعلن بيع علامتها التجارية "أونر" بسبب الضغوط الأمريكية

منذ حوالي 5 ساعات

البدري يستقر على بديل هاني في مواجهة توجو

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

اضطرابات وإقالات للمسئولين.. ماذا يحدث في إثيوبيا؟

برلمان إثيوبيا يجرد 39 عضوا من الحصانة لتقديمهم للمحاكمة

انفجاران في ولاية أمهرة بأثيوبيا

إطلاق صاروخ باتجاه مدينتين في ولاية أمهرة الإثيوبية

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

زعيم منطقة تيجراي يؤكد: قواتنا قصفت عاصمة إريتريا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:38 ص

عاجل.. فشل مهمة صاروخ "فيجا" الأوروبي

عاجل.. "هواوي" تعلن بيع علامتها التجارية "أونر" بسبب الضغوط الأمريكية

03:47 ص

عاجل - إصابة زوجة محمد صلاح بفيروس كورونا

11:36 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 242 إصابة جديدة كورونا.. و12 حالة وفاة

12:06 ص

عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأهلي

11:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»