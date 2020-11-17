مخرجة "الرجل الذي باع ظهره": قصة الفيلم حقيقية

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 07:53 ص
بوابة الفجر
Advertisements

الفكرة فعلا جاءتها عن طريق الفنان البلجيكي ويم ديلفوي، الذي اشتهر بوشم ظهر شخص وعرضه كلوحة فنية لافتتى إلى أنه فنان معاصر شاهدت أعماله لأول مرة في معرض خاص في متحف اللوفر بباريس. ثم رأيت شابا يجلس في المتحف، وعلمت أن وشم ظهره ليعرض نفسه كلوحة في المعرض.

وقالت في تصريحات صحفية أنها تحدثت مع ديلفوي، وأخبرته بأنني أريد تقديم فيلم مستوحى من أعماله، والحمد لله لم يعترض بل وافق ورحب أيضا لدرجة أنه ظهر في مشهد قصير خلال الفيلم.

وأشارت إلى أنه جسد شخصية موظف شركة التأمين الذي يقوم بتقييم ظهر اللاجئ السوري. كما أنه أعجب كثيرا بالوشم الذي قمنا بتصميمه خصيصا للفيلم، والمستوحى من أعماله.

أخبار تهمك

عاجل - إصابة زوجة محمد صلاح بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - البدري يُحدد بديل النني أمام توجو

منذ حوالي 11 ساعة

شاهد.. مدير خط نجدة الطفل يكشف تفاصيل مثيرة في واقعة "طفلة الحشيش"

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. فشل مهمة صاروخ "فيجا" الأوروبي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

الصحة العالمية: إصابات كورونا بمصر تحت السيطرة.. والزيادة متوقعة (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على السبب وراء تأخر إعلان الأهلي عن الصفقة الذهبية

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يعلن عن صفقة جديدة خلال الساعات المقبلة

منذ حوالي 7 ساعات

البدري يستقر على بديل هاني في مواجهة توجو

منذ أقل من ساعة

شاهد.. وزير التعليم يوجه تحذيرا شديدا للطلاب ويكشف مفاجأة عن المناهج

منذ يوم

"شيطان".. شقيق أحد ضحايا سفاح الجيزة يروي تفاصيل مثيرة عن الجريمة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 242 إصابة جديدة كورونا.. و12 حالة وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تقارير: ترامب كان ينوي قصف موقع نووي إيراني

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "هواوي" تعلن بيع علامتها التجارية "أونر" بسبب الضغوط الأمريكية

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة جديدة في جرائم "سفاح الجيزة" بشأن الضحية الثالثة

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:38 ص

عاجل.. فشل مهمة صاروخ "فيجا" الأوروبي

عاجل.. "هواوي" تعلن بيع علامتها التجارية "أونر" بسبب الضغوط الأمريكية

03:47 ص

عاجل - إصابة زوجة محمد صلاح بفيروس كورونا

11:36 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 242 إصابة جديدة كورونا.. و12 حالة وفاة

12:06 ص

عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأهلي

11:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»