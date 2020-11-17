مخرجة "الرجل الذي باع ظهره": قصة الفيلم حقيقية
الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 07:53 ص
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الفكرة فعلا جاءتها عن طريق الفنان البلجيكي ويم ديلفوي، الذي اشتهر بوشم ظهر شخص وعرضه كلوحة فنية لافتتى إلى أنه فنان معاصر شاهدت أعماله لأول مرة في معرض خاص في متحف اللوفر بباريس. ثم رأيت شابا يجلس في المتحف، وعلمت أن وشم ظهره ليعرض نفسه كلوحة في المعرض.
وقالت في تصريحات صحفية أنها تحدثت مع ديلفوي، وأخبرته بأنني أريد تقديم فيلم مستوحى من أعماله، والحمد لله لم يعترض بل وافق ورحب أيضا لدرجة أنه ظهر في مشهد قصير خلال الفيلم.
وأشارت إلى أنه جسد شخصية موظف شركة التأمين الذي يقوم بتقييم ظهر اللاجئ السوري. كما أنه أعجب كثيرا بالوشم الذي قمنا بتصميمه خصيصا للفيلم، والمستوحى من أعماله.