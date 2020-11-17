أحمد جمال يكشف لـ"الفجر الفني " عن مواصفات فتاة أحلامه

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 07:16 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
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كشف الفنان أحمد جمال عن مواصفات الفتاة التي يريد أن يرتبط بها ويتزوجها، وعن شخصيتها أيضاً.

وقال لـ"الفجر الفني": " أريد من أرتبط بها  أن تكون عاقلة وليست مملة وأن تحب الضحك وأن تأخذ الأمور ببساطة" .

وأضاف: "أما شكلها فلا يهم معي أن تكون شقراء أو ذات عيون ملونة فأحب الشعر الأسود كثيرًا والعيون البني أو السوداء" .

يذكر أن أحمد جمال، روج مؤخرًا لعمل جديد له برفقة الملحن نادر حمدي، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وكتب أحمد جمال: " تعاون جديد مع صديقي الموزع العبقرى نادر حمدى قريبا"، فيما علق نادر حمدى على الصورة قائلا:" استنوا اغنية جامدة جدا".‬

وطرح مؤخرًا أغنية "من غير مجاملة"، من كلمات أمير طعيمة وألحان أحمد جمال وتوزيع محمد شفيق.


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