أحمد جمال يكشف لـ"الفجر الفني " عن مواصفات فتاة أحلامه

يذكر أن أحمد جمال، روج مؤخرًا لعمل جديد له برفقة الملحن نادر حمدي، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

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وكتب أحمد جمال: " تعاون جديد مع صديقي الموزع العبقرى نادر حمدى قريبا"، فيما علق نادر حمدى على الصورة قائلا:" استنوا اغنية جامدة جدا".‬



وطرح مؤخرًا أغنية "من غير مجاملة"، من كلمات أمير طعيمة وألحان أحمد جمال وتوزيع محمد شفيق.







كشف الفنان أحمد جمال عن مواصفات الفتاة التي يريد أن يرتبط بها ويتزوجها، وعن شخصيتها أيضاً.وقال لـ"الفجر الفني": " أريد من أرتبط بها أن تكون عاقلة وليست مملة وأن تحب الضحك وأن تأخذ الأمور ببساطة" .وأضاف: "أما شكلها فلا يهم معي أن تكون شقراء أو ذات عيون ملونة فأحب الشعر الأسود كثيرًا والعيون البني أو السوداء" .