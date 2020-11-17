إليسا توجه رسالة لأحلام وأصالة بعد صلحهما

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 05:44 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
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نشرت الفنانة اللبنانية اليسا تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" على الصلح الأخير الذي قامت به بين أحلام وأصالة بعد خلاف استمر لأشهر.

وكتبت إليسا عبر التغريدة: "‏أحلام وأصالة كمان طيبين كتير والحياة قصيرة ما بتحرز للخلافات.. وانشاء الله بعد هالفترة الصعبة نجتمع كلنا سوا مع اصالة واحلام !شكرا عل التوست لانو كمان ها الشي بدل عل طيبة قلبك كمان".

يذكر أن آخر أعمال إليسا أغنية "صاحبة رأي" ، كلمات: أسامة مصطفى، ألحان: سامر أبو طالب، توزيع موسيقي: هادي شرارة، هندسة صوت وميكس : ايلي بربر.

وتقول كلمات الأغنية: "أنا صاحبة رأي وعايشة حياتي في وجهة نظري .. ما بقولش كلام من ورا قلبي مش مؤمنة بيه .. وأبويا علمني ما خفش ودايما أواجه قدري .. وما دام على حق ما خفش دا مبدأ عايشة عليه".

أنا واضحة وضوح الشمس في عز الضهر وفي عز الصيف .. أيامي ساعات من فصل ربيع تقلب على فصل خريف .. لكن لوني واحد مش بمشي بألوان الطيف".

"صاحبة رأي" هي الأغنية الرئيسية لألبوم إليسا، ويتضمن الألبوم أغنية "حبة اهتمام"، كلمات أمير طعيمة، وألحان زياد برجي، وتوزيع أحمد إبراهيم، و"أنا شبه نسيتك"، كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، توزيع: أحمد إبراهيم.


ويتضمن الألبوم أغنية "حبة اهتمام"، كلمات أمير طعيمة، وألحان زياد برجي، وتوزيع أحمد إبراهيم.

حققت أغنية "أنا شبه نسيتك" للفنانة اللبنانية إليسا ٥ ملايين مشاهدة بعد مرور شهر ونصف على طرحها بقناة روتانا الرسمية بموقع يوتيوب.

الأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم.

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