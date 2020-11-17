في ذكرى وفاتها.. معلومات لا تعرفها عن هاجر حمدي

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 04:55 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
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تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة هاجر حمدي، التي لمعت في سينما الأربعينيات وفهى من مواليد مدينة طنطا عام 1924.

شاركت في الكثير من الأعمال السينمائية وقدمت دور الراقصة خاصة وأن هذه هي مهنتها الأصلية، ومن أفلامها "بنات الريف" و"كيد النساء" و "عروسة البحر" و"المعلم بلبل" ويعد هذا الفيلم الأخير هو البطولة الوحيدة لها.

اعتزلت في نفس الفترة التي لمعت بها بعد أن قدمت 18 فيلما في 7 سنوات هي مدة عملها، وقررت الاكتفاء بما قدمت في السينما قبل أن تنتقل إلي العمل في التجارة في محل تملكه حين كان عمرها 29 سنة.

تزوجت خمس مرات، كانت من كل من، الفنان "كمال الشناوي" وأنجبت منه ابنها المخرج "محمد الشناوي"، وتزوجت أيضا من المخرج "فطين عبد الوهاب"، ثم من المنتج والموزع "يحيى إبراهيم".

كما تزوجت الطبيب المعروف "محمد فياض" حيث سافرت معه إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال دراسته، وعاشت معه 5 سنوات كاملة هناك، ثم تزوجت للمرة الخامسة بالإذاعي علي عيسى فأنجبت منه عزة وعمرو.

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