"فاوتشي": نتائج لقاح موديرنا رائعة بشكل مذهل

قال مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية أنتوني فاوتشي، إن نتائج لقاح شركة "موديرنا"، رائعة بشكل مذهل.





أفادت بذلك، قناة العربية الإخبارية في خبر عاجل، قبل قليل.





وقفزت أسهم شركة موديرنا عقب إعلان الشركة أن لقاحها المحتمل لفيروس كورونا أظهر فاعلية بأكثر من 94 بالمائة.





وقالت الشركة الأمريكية في بيان، إن بيانات المرحلة الأولية من التجربة الثالثة تظهر أن لقاح كورونا الخاص بها فعّال بنسبة تصل إلى 94.5 بالمائة في الوقاية من عدوى الوباء.



