"فاوتشي": نتائج لقاح موديرنا رائعة بشكل مذهل
الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 04:04 ص
الفجر
Advertisements
قال مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية أنتوني فاوتشي، إن نتائج لقاح شركة "موديرنا"، رائعة بشكل مذهل.
أفادت بذلك، قناة العربية الإخبارية في خبر عاجل، قبل قليل.
وقفزت أسهم شركة موديرنا عقب إعلان الشركة أن لقاحها المحتمل لفيروس كورونا أظهر فاعلية بأكثر من 94 بالمائة.
وقالت الشركة الأمريكية في بيان، إن بيانات المرحلة الأولية من التجربة الثالثة تظهر أن لقاح كورونا الخاص بها فعّال بنسبة تصل إلى 94.5 بالمائة في الوقاية من عدوى الوباء.
وأوضحت "موديرنا"، التي طورت لقاحها بالتعاون مع المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، أن النتائج الأولية أظهرت أثبتت إصابة 95 حالة بفيروس كورونا من ضمن 30 ألف متطوع.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا