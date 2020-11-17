ميريام فارس تستعرض رشاقتها بعد ولادتها

استعرضت الفنانة اللبنانية ميريام فارس قوامها الممشوق بعد أقل من شهر على ولادتها لطفلها الثاني ديف، حيث وضعته بتاريخ 20 كتوبر 2020، وأعلنت ولادته بمنشور على تطبيق تبادل الصور (انستجرام).





ونشرت المغنية الإستعراضية فيديو قصير لها على (انستغرام)، بعد 20يوم على ولادتها الثانية، استعرضت فيه قوامها، فلم يبدو عليها زيادة وزنها عقب الولادة، الأمر الذي فاجأ جمهورها.





وانهالت عليها تعليقات الإعجاب والتساؤلات أين ذهبت بطن الولادة



