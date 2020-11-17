عاجل.. "هواوي" تعلن بيع علامتها التجارية "أونر" بسبب الضغوط الأمريكية

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أن شركة "هواوي"، الصينية، باعت علامتها التجارية "أونر"، لهواتف المنخفضة التكلفة إلى تحالف محلي يضم 40 شركة، بسبب القيود الأميركية على سلسلة توريداتها.





يذكر أن ماركة "أونر"، أو Honor، هي علامة تجارية تابعة لـ"هواوي" مخصصة للهواتف الذكية المنخفضة التكلفة، وبرزت في السنوات القليلة الأخيرة في الدول العربية بهواتف ذكية تقدّم تجربة استخدام مثالية.



