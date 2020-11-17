عاجل.. "هواوي" تعلن بيع علامتها التجارية "أونر" بسبب الضغوط الأمريكية
الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 03:47 ص
الفجر
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أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أن شركة "هواوي"، الصينية، باعت علامتها التجارية "أونر"، لهواتف المنخفضة التكلفة إلى تحالف محلي يضم 40 شركة، بسبب القيود الأميركية على سلسلة توريداتها.
يذكر أن ماركة "أونر"، أو Honor، هي علامة تجارية تابعة لـ"هواوي" مخصصة للهواتف الذكية المنخفضة التكلفة، وبرزت في السنوات القليلة الأخيرة في الدول العربية بهواتف ذكية تقدّم تجربة استخدام مثالية.
وتشتمل "أونر" سلسلة من أجهزة الحوسبة المتنقلة على الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية والملبوسات التقنية، بالإضافة إلى الهاتف الذكي View 10 الذي يقدم أداء قوي بفضل معالج كيرين 970 وذاكرة عشوائية 6 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجابايت.
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