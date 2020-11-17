ميدو: لماذا لم يتم محاسبة صلاح.. هل وصل بنا الخوف لهذه الدرجة؟

علق أحمد حسام ميدو، مقدم برنامج "أوضة اللبس" المذاع على فضائية النهار، على إصابة محمد صلاح نجم المنتخب المصري بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





وأكد أن محمد صلاح أخطأ بالذهاب إلى حفل زفاف شقيقه الذي كان يتواجد فيه أكثر من 900 فرد في هذا التوقيت، مشيرًا إلى أنه أتى إلى مصر من أجل تنفيذ مهمة وطنية،





وتابع، "ما فعله محمد صلاح بالذهاب إلى حفل زفاف شقيقه في التوقيت الحالي بالتحديد إهمال شديد، وكان يجب أن يتم معاتبته، على هذا الفعل، من أي مسئول في اتحاد الكرة،





وواصل، "فُوجِئت بأن اتحاد الكرة لم يتخذ أي إجراء ضد محمد صلاح، "هل الخوف وصل بنا لهذا الحد!".





واستكمل، "عندما تشاجرت مع حسن شحاتة في أمم افريقيا 2006 تم إيقافي وإبعادي عن المنتخب، وأعترف بذلك، إذا لعبت نهائي أمم إفريقيا وقتها لكُنا خسرنا اللقب، ولا يوجد لاعب أكبر من المنتخب".





وشدد على أنه يجب أن يُظهِر محمد بركات "العين الحمراء" للإداريين واللاعبين، من أجل الحفاظ علي قوام المنتخب الوطني.





واستطرد، "كان يجب على عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، وأعضاء اللجنة ووزارة الرياضة وحسام البدري وبركات، توجيه عتاب قوي وصريح لمحمد صلاح عقب حضوره لفرح أخيه وإصابته بالكورونا".





واختتم، "الناس بره بتضحك علينا"، ولو استمر الوضع على ما هو عليه المركب هتغرق بينا كلنا".



