صراع إيطالي شرس على نجم ميلان

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن مسئولي ميلان الإيطالي فشلوا في التوصل لاتفاق حول تجديد عقد نجم الفريق التركي هاكان كالهانجولو.





وأفادت صحيفة توتو سبورت الإيطالية بأن ميلان لن يستسلم وسيحاول التوصل لاتفاق مع هاكان ووكيل أعماله من أجل استمرار النجم التركي في صفوف ميلان خاصة بعد الآداء المميز الذي قدمه عقب استئناف النشاط الرياضي في يونيو الماضي.





وأكدت الصحيفة الإيطالية أن كالهانجولو طالب ميلان بالحصول على 7 ملايين يورو كراتب سنوي في الموسم الواحد ويعبر راتب النجم الإيطالي هو العائق حاليًا بين الطرفين.





وألمحت الصحيفة الإيطالية أنه مع عدم توصل ميلان وهاكان لاتفاق فإن كلا من يوفنتوس وإنتر ميلان يحاولان بكل قوة إقناع النجم التركي بالانضمام إليهم في يناير المقبل.





وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن هاكان كالهانجولو ينتهي عقده مع ميلان في صيف 2021 وبالتالي يحق له التعاقد مع أي فريق في يناير المقبل.



