تقارير: ليفربول يضحي بصلاح وماني لضم «صفقة القرن» من الدوري الفرنسي

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 03:22 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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تحدثت تقارير صحفية بريطانية، عن عدم ممانعة مسؤولي ليفربول الإنجليزي، في التخلي عن الثنائي محمد صلاح وساديو ماني في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية لضم نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأوضحت التقارير أن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي ليفربول، مستعد للتخلي عن خدمات الثنائي محمد صلاح وماني من أجل الحصول على كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.

وتابعت التقارير أن ليفربول سيتحرك لضم كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، في الميركاتو الصيفي المقبل 2021.

وأتمت التقارير أن قرار مسؤولي ليفربول بالتخلي عن صلاح وماني جاء لتوفير مبلغ مالي ضخم من أجل ضم موهبة الدوري الفرنسي ونجم منتخب الديوك كيليان مبابي.

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